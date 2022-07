Hoog risico voor brandgevaar in Bertem- en Eikenbos

In de hele provincie werd code oranje uitgeroepen door het warme weer. Dit geldt ook voor het Bertem- en Eikenbos. Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden, daarom zijn beheerders en brandweer extra alert. De gemeente deelt enkele tips: maak geen vuur (het is ook verboden open vuur te maken in een bos), rook niet in bos- en natuurgebieden, gooi geen sigarettenpeuken in de berm om te voorkomen dat het gras of de berm vlam vatten, laat kinderen niet zonder toezicht in het bos, het gebruik van onkruidbranders wordt afgeraden en barbecues moeten op een onbrandbare ondergrond geplaatst worden, zodat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken en blusmiddelen moeten bij de hand blijven.