IN BEELD. Toparties­ten sluiten met Half Oogst het Groot Verlof af in Leuven

Half Oogst heeft Het Groot Verlof in Leuven dit weekend afgesloten met enkele toppers van formaat. Vrijdag- en zaterdagavond liepen de Oude Markt en de Grote Markt vol voor Reinel Bakole, Selah Sue, Sister Sledge, Junior Marvin & The Legendary Wailers en meer. Ondanks het soms druilerige weer was het zomerfestival van stad Leuven opnieuw een groot succes.