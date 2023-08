WK-broer­tje 'Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens' biedt ook liefheb­bers fietsple­zier: “Met fandorp midden in de stad bieden we meer dan enkel een pittige profwed­strijd”

Met de ‘Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens’ surfen de stad Leuven en Golazo verder op het succes van het WK wielrennen in Leuven in 2021. Het recept van de Tour of Leuven? Klassieker GP Jef Scherens transformeerde in een wedstrijd die het parcours van het WK opzoekt, met een dubbele lus in de Druivenstreek en een stadsparcours in Leuven. “In totaal goed voor 38 pittige hellingen en ook wielertoeristen, G-sporters en fans worden in de watten gelegd”, aldus schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V).