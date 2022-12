Gemeentebestuur huldigt vier topatleten uit Bertem

Sporters als Vlad Van Mechelen die een bronzen medaille behaalde op het WK wielrennen voor junioren én uitgeroepen werd tot Flandrien 2022 bij de junioren. Maar ook judoka Jorre Verstraeten die in 2021 mocht deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokyo. En niet te vergeten: Anke Steeno die in 2020 met haar ijshockeyteam een gouden medaille behaalde tijdens de Jeugd Olympische Spelen in Lausanne. Of Jente Verstraeten die een bronzen medaille behaalde op het EK judo voor beloften in de categorie -48 kg in Sarajevo.