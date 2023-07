Fietsen op de nationale feestdag: ontdek ons koloniale verleden in Tervuren

Bestuurder (29) met rijverbod vervoert zeven passagiers, waaronder twee kinderen

Woensdag omstreeks 20u zette een patrouille van het fenomeenteam, in een anoniem dienstvoertuig, een auto aan de kant voor een controle in het Kareelveld in Leuven. De inspecteurs hadden even voordien opgemerkt dat er in de auto een kindje rechtstond.