Ex-personeelslid vrijgesproken voor aanranding rusthuisbewoners

Leuven Vrijwel alle chauffeurs testen negatief tijdens BOB-verkeers­con­tro­le

In het kader van de BOB-campagne hield de verkeerspolitie zaterdagavond een grootschalige verkeerscontrole. Vrijwel alle gecontroleerde chauffeurs testten negatief op een alcoholtest. In totaal werden 92 auto’s aan de kant gehaald en slechts één bestuurder blies positief, en moest zijn wagen drie uur lang inleveren. Eén andere chauffeur testte positief op drugs. Zijn rijbewijs werd met onmiddellijke ingang voor vijftien dagen ingetrokken. Ook het anonieme flitsvoertuig kon slechts enkele wagens betrappen op overdreven snelheid. Van de 968 wagens reden er 28 boven de snelheidslimiet. In De Kapucijnenvoer, een zone 30, lag dat aantal wel beduidend hoger: van de 202 gecontroleerde wagens werden er 28 geflitst. Eén wagen reed 67 kilometer per uur in een zone 50, een andere reed 54 kilometer per uur waar dertig toegestaan was.

11 december