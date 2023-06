Dorpstraat in Leefdaal afgesloten voor uitslaande woningbrand

Inbreker verbrij­zelt zijraam mobilhome maar vertrekt zonder buit

In de nacht van maandag op dinsdag werd het zijraam van een kampeerauto verbrijzeld. De motorhome stond geparkeerd in de Gemeentestraat in Kessel-Lo. De eigenaar trof ’s ochtends een fietszadel aan op de grond naast het voertuig. Vermoedelijk werd dit gebruikt om het venster stuk te slaan. Er was wanorde gemaakt in de motorhome, maar op het eerste gezicht werd er niets gestolen. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op. Het fietszadel werd meegenomen voor sporenonderzoek.