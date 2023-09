Digidokter komt naar de bibliotheek van Bertem

Artistieke jongeren nemen afscheid van historisch stadhuis met expo Babyshower

Stad Leuven en jongerenwerking mijnleuven slaan voor de vijfde keer de handen in elkaar voor het project Zomerresidentie. In de ateliers in het historisch stadhuis mogen tien artistieke jongeren hun kunst tentoonstellen voor publiek op 8, 9 en 10 september. De expo Babyshower draait rond de herbestemming en vernieuwing van het gotische stadhuis.