Deel Paardenstraat wordt een schoolstraat aan VBS De Waaier

De schoolstraat wordt ingericht onderaan in de Paardenstraat vanaf de groene draad van de school tot aan de oprit van het Woonzorgcentrum St.-Bernardus. De schoolstraat wordt aangekondigd met een mobiel bord. De digitale bebording zal verdwijnen. Bewoners vanaf Paardenstraat 29 en de ouders die willen parkeren ‘boven’ de school kunnen dit via Slangenpoelweg en vervolgens Blokkenstraat. Tijdens de schooldagen is de schoolstraat verkeersvrij op maandag, dinsdag en donderdag van 8.25 tot 8.50 uur en van 15.40 tot 16.05 uur, woensdag van 8.25 tot 8.50 uur en van 11.55 tot 12.20 uur en vrijdag van 8.25 tot 8.50 en van 14.55 tot 15.20 uur. Omdat de nieuwe situatie even wennen wordt, zal de politie in het begin aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden. Bovendien volgt ook de dienst Omgeving van het lokaal bestuur alles op, zodat de situatie kan geëvalueerd worden en mocht dat nodig zijn, ook bijsturen.