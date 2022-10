Dader van mislukte poging tot carjacking ontsnapt aan politie dankzij lift van nietsvermoedende bestuurder: “Afgezet in Leuven-centrum”

Leuven Feestelij­ke oprichting Community Land Trust Leuven maar is er nog wel voldoende grond beschik­baar? “De eerste woningen zullen verrijzen aan Klein-Rij­sel”

Maakt betaalbaar wonen mogelijk…Met die slogan werd zopas de oprichting van een Community Land Trust gevierd in Leuven. Kortweg CLT en het komt erop neer dat je enkel de woning koopt en dat de grond eigendom blijft van de gemeenschap. “CLT is een belangrijk instrument voor betaalbaar wonen”, laat schepen David Dessers (Groen) optekenen die partijgenote Lies Corneillie vervangt als schepen van Wonen. Het is maar de vraag of er nog voldoende CLT-grond beschikbaar is om echt een verschil te maken in de alsmaar stijgende woningprijzen in Leuven.

