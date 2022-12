Broers uit Bertem blijven aangehouden na vondst van cash geld en drugs bij woningbrand

LEUVEN Stad Leuven lanceert een stadswande­ling in gebaren­taal via applicatie op smartphone

Op de Internationale Dag van mensen met een handicap vandaag heeft de stad Leuven een stadswandeling in gebarentaal via de gratis Erfgoedapp gelanceerd. Deze wandeling, aangepast aan dove en slechthorende mensen, kwam er dankzij een samenwerking met Gery Gerits, zelf doof. De wandeling gaat via vijftien stops langs de (toeristische) hoogtepunten in de binnenstad. Per stop is er een filmpje in Vlaamse gebarentaal en in International Sign Language met ondertiteling in Nederlands of Engels.

