Bibliotheek organiseert workshops programmeren van robots voor kinderen

Leuven DJ Bobby Ewing blikt terug op tien jaar Belpop Bonanza met Jan Delvaux: “Het is allemaal begonnen in De Gempemolen in Tielt-Win­ge”

Belpop Bonanza…je zou het stilaan kunnen omschrijven als cultureel erfgoed en na tien succesvolle jaren is dat misschien wel geoorloofd. Leuvenaars Jimmy Dewit en Jan Delvaux loodsen ons al een decennium lang door de Belgische muziekgeschiedenis op een onnavolgbare wijze maar hoe is het destijds allemaal begonnen? Jimmy Dewit duikt in zijn eigen geschiedenis en komt tot een opvallende conclusie: “Het was één van mijn eerste ervaringen met het Delvaux-effect!”

19 januari