Bibliotheek organiseert cursus ‘Leer werken met je smartphone of tablet’

Leuven Hij woonde drie jaar in een yurt, was niet verkozen in 2018 en schopt het nu tot voorzitter van de gemeente­raad in Leuven: wie is Hannes De Geest (43)?

De gemeenteraad heeft een nieuwe voorzitter: de 43-jarige Hannes De Geest uit Kessel-Lo. Er wacht hem de zware taak om Dorien Meulenijzer -en in een iets verder verleden Louis Tobback- op te volgen en dat is toch minder evident dan je zou denken. Ondanks het feit dat De Geest niet bijzonder veel politieke kilometers op de teller heeft in Leuven voorziet burgemeester Mohamed Ridouani geen problemen: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Hannes zijn draai snel zal vinden.”

30 januari