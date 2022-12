Bewoner betrapt inbreker op heterdaad: politie kan 31-jarige verdachte arresteren

In de nacht van zaterdag op zondag 25 december werd een 30-jarige bewoner uit de Bosstraat in Bertem, die aan het slapen was op de zetel in de woonkamer, omstreeks 03u40 gewekt door een onbekend geluid. Toen hij wakker werd zag hij een onbekende man in de woonkamer staan. De verdachte nam de vlucht via de achterdeur, richting Tervuursesteenweg. Het slachtoffer zag dat de lichten van zijn voertuig brandden.

“PZ Voer en Dijle werd verwittigd en kreeg bijstand van PZ Leuven en PZ Herko bij het opsporen van de verdachte, die even later aangetroffen kon worden op de Tervuursesteenweg”, stelt het parket van Leuven. “De politie kreeg op 25 december ook een melding binnen van een 38-jarige man uit de Hoogveldbaan, die op camerabeelden had gezien dat een verdacht persoon die nacht aan het voertuig van zijn echtgenote stond. Tijdens zijn verhoor gaf de verdachte, een 31-jarige man uit Sint-Joost-ten-Node, toe dat hij in de wagen van de benadeelde in de Bosstraat had gezeten en ook diens woning was binnengedrongen. Hij verklaarde tevens dat hij die nacht een aantal voertuigen ‘getest’ had en uit een van de voertuigen zou hij een zaklamp hebben meegenomen. Hij was op zoek naar geld.”