Bestuurder onder invloed speelt rijbewijs kwijt tijdens controleactie van politiezone Voer en Dijle

“Vanzelfsprekend wordt hierbij het verkeerstechnische aspect niet over het hoofd gezien”, stelt Hoofdinspecteur Filip Steppe. “Dankzij de actie, die meerdere malen per jaar plaatsvindt en waarbij telkens in op voorhand vastgelegde zones wordt gepatrouilleerd, werd van één bestuurder het rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen omdat hij dronken achter het stuur zat. Deze persoon weigerde een ademtest af te leggen, net zomin als een speekseltest. Hij weigerde vervolgens ook de bloedproef. Van een andere persoon moest het rijbewijs drie uur ingehouden worden. Hiernaast werden ook nog boetes uitgeschreven voor een inbreuk tegen de technische keuring en tweemaal voor het gebruik van een gsm achter het stuur. Tot slot werden twee personen aangetroffen die niet in regel waren met hun verblijfplaats. In totaal werden 17 bestuurders aan een controle onderworpen.”