Bertemse Veerle Rots wint prestigieuze Francqui-prijs

Leuven Werken in de P.J. Verhaghen­straat en Weldadig­heids­straat

Er wordt gewerkt in de P.J. Verhagenstraat en de Weldadigheidsstraat. Nog tot en met 15 juli zal de aannemer de oude asfaltlaag vernieuwen, en parkeerzones plantvakken aanleggen. De beplanting is voor later, in het plantseizoen tussen november en april. De schoolpoort in de Weldadigheidsstraat blijft vrij tijdens de werken.

14:35