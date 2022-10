Bertem zoekt standhouders tijdens tractorlichtparade

Wielrennen junioren Vlad Van Mechelen mag prijzen­kast uitbreiden: “Ik krijg veel erkenning na een mooi seizoen”

In het referendum van de Kristallen Fiets pakte Vlad Van Mechelen zilver, in dat van de Flandrien schoot hij de hoofdvogel af. De junior uit Bertem heeft er een schitterende campagne opzitten, zodat het logisch is dat hij op het einde van het seizoen in de prijzen valt. Het moet Van Mechelen motiveren om volgende week de trainingen te hervatten.

20 oktober