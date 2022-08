Bertem vraagt niet meer te roken in het zicht van kinderen

Je zal morgen nog niet meteen een boete krijgen als je rookt in het bijzijn van kinderen. De oproep van het gemeentebestuur is dan ook niet dwingend. De bedoeling is wel om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen, zodat kinderen en jongeren in Bertem beschermd worden tegen de verleiding om zelf te gaan roken. Dat geldt zeker tijdens het spelen of sporten.