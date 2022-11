Bertem hijst regenboogvlag als reactie op verboden WK-aanvoerdersband

Burgemeester Joël Vander Elst (Open Vld) heeft harde woorden te veil over de, naar eigen zeggen, chantage van de FIFA. “Dat de Belgische voetbalbond zich vandaag, in 2022, zomaar laat opzij zetten door een paar machtswellustelingen die zichzelf graag wereldleider noemen, is allesbehalve hoopgevend,” klinkt het. “Jaar in jaar uit zetten wij ons in Bertem in om de boodschap uit te dragen dat diversiteit in onze gemeenschap gerespecteerd wordt. Deze eeuwenoude strijd wordt nu voor het grote geld weggegooid. Symbolen zijn belangrijk en daarom zullen we de regenboogvlag aan het gemeentehuis hijsen als reactie op wat er zich in Qatar afspeelt.” De burgemeester roept sportvereniging The Beginners op om tijdens de live WK-uitzendingen op het grote scherm de regenboogvlag ook prominent te hijsen.