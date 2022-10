Bertem gaat verwarming in openbare gebouwen lager zetten en straatverlichting doven door energiecrisis

Alle gemeenten gaan maatregelen nemen wegens de energiecrisis en ook in Bertem zal de temperatuur de komende maanden dalen. “In alle openbare gebouwen van de gemeente, zoals het gemeentehuis en de sportzalen, zal de temperatuur wat lager worden gezet", stelt burgemeester Joël Vander Elst. “Het aantal graden is nog niet bepaald, maar we houden het dagelijks in de gaten. De sportclubs geven zelf ook aan dat dit een goede oplossing is waar ze zich in kunnen vinden.”

“De straatverlichting in Bertem zal waarschijnlijk ook regelmatig gedoofd worden”, vervolgt Vander Elst. “We zitten met onze gemeente in verschillende gehuchten van Fluvius en we gaan ons aanpassen aan de buurgemeenten. Daarover is nog niets beslist, maar de bedoeling is wel om de straatverlichting tussen middernacht en 05.00u ’s ochtends uit te schakelen. Kerstverlichting komt er ondanks de crisis ook dit jaar opnieuw in Bertem. We komen uit een sombere periode dus we vinden het belangrijk om hiermee wat meer sfeer en warmte te brengen, maar we gaan dit wel koppelen aan de straatverlichting. De kerstverlichting zal dus zeker niet dag en nacht branden. Inwoners die het moeilijk hebben door de energiecrisis kunnen trouwens altijd terecht bij het OCMW. We zien daar momenteel nog geen stijging van aanvragen, maar we zijn er wel op voorbereid.”