Auto van minderjarigen breekt in drie stukken: 16-jarige jongen overleden

Een getuige was rond 6 uur, net na het ongeval, ter plaatse aan de Boskee in Leefdaal. “Mijn man kwam net terug van zijn werk en zag de auto in drie stukken liggen”, vertelt Meg. “Er lag een jongen op de grond. Hij was zo zwaar toegetakeld dat hij amper herkenbaar was. Een andere jongen lag niet veel verder op de stoep. Hij was nog bij bewustzijn, maar ook hij was zwaargewond. Een derde jongen stond recht naast het autowrak. De hulpdiensten waren nog onderweg, maar mijn man heeft hen zo goed mogelijk proberen helpen.”