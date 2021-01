Auto met minderjarigen breekt in drie stukken: 16-jarige jongen overleden

Leefdaal/Sint-NiklaasIn Leefdaal, een deelgemeente van Bertem, is deze ochtend een 16-jarige jongen uit Sint-Niklaas overleden na een zwaar verkeersongeval. Burgemeester Joël Vander Elst bevestigt dat er nog een andere persoon zwaargewond is afgevoerd naar het ziekenhuis en een persoon uit Leefdaal lichtgewond is.

Een getuige was rond 6 uur, net na het ongeval, ter plaatse aan de Boskee in Leefdaal. “Mijn man kwam net terug van zijn werk en zag de auto in drie stukken liggen”, vertelt Meg. “Er lag een jongen op de grond. Hij was zo zwaar toegetakeld dat hij amper herkenbaar was. Een andere jongen lag niet veel verder op de stoep. Hij was nog bij bewustzijn, maar ook hij was zwaargewond. Een derde jongen stond recht naast het autowrak. De hulpdiensten waren nog onderweg, maar mijn man heeft hen zo goed mogelijk proberen helpen.”

Hellende bocht

De Boskee is momenteel nog afgesloten. Het parket heeft een verkeersdeskundige, een wetsdokter en het labo aangesteld voor verder onderzoek. “Het gaat om een 16-jarige jongen uit Sint-Niklaas die overleden is”, stelt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “Twee andere minderjarigen, 16 en 17 jaar, zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij zijn niet in levensgevaar. De verkeersdeskundige komt momenteel tot de conclusie dat men de controle over het stuur is verloren in een hellende bocht. Een van de jongeren is met de wielen tegen een verhoogd fietspad gereden en heeft zo de controle over het stuur verloren. De alcohol- en drugstesten waren negatief. Het is momenteel niet zeker wie aan het stuur zat. Het onderzoek loopt nog.

Goede vrienden

“Het gaat om hele lieve jongens”, vertelt een vriendin. “Ze zijn eveneens familie van elkaar. Deze familie stond altijd klaar om mij te komen helpen. Afgelopen zomer hebben we nog samen mijn zandbak in elkaar gestoken. Wij hebben jaren naast elkaar gewoond en nu woon ik een straat verder. Onze zoons zijn hele goede vrienden van elkaar. We hebben deze jongeren gisteren nog gezien. De jongen die gestorven is woonde tot voor kort ook in Leefdaal. Mijn hart is gebroken na dit nieuws.”

