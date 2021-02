30 jaar geleden verdween Nathalie Geijsbregts (10), haar papa blikt terug: “Als prematuurtje van 700 gram was ze een vechter, tien jaar later besliste iemand anders over haar leven”

Man vrijgespro­ken voor caféruzie

24 februari Een man is vrijgesproken voor een ruzie op café in Leuven op 20 september 2019. R. werd er van beticht met een glas op iemands hoofd te hebben geslagen, nadat iemand een opmerking maakte dat hij enkele meisjes met rust moest laten. R. beweerde in de rechtbank dat hij zelf met een glazen fles op het hoofd werd geslagen die avond. Toen hij naar buiten liep zouden enkele meisjes hem hebben aangeduid als slachtoffer. Zelf kon hij zich niet veel meer herinneren omdat hij behoorlijk dronken was. Dat hij de dader niet was, kon hij zich nog wel herinneren. Omdat er geen onafhankelijke getuigen waren en alle partijen tegenstrijdige verklaringen aflegden, speelde twijfel in het voordeel van R. De rechter sprak hem vrij.