123 kinderen van speelpleinwerking zitten dag zonder stromend water na lek in Dorpsstraat

Marleen (59) werd ooit zelf te vondeling gelegd: “Die moeder die haar kindje in een wasserette achterliet? Da’s net een daad van liefde”

Het land steigert, wanneer een 19-jarige vrouw haar drie maanden oude baby op klaarlichte dag achterlaat in een wasserette in Anderlecht. Niét zo bij Marleen Van Minnebruggen (59), die zelf als baby van zeven dagen oud te vondeling werd gelegd door haar biologische moeder. Zij pleit voor meer begrip. En veranderingen. “In België heb je één vondelingenschuif, in Antwerpen. In Duitsland zijn er honderd.”