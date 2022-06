Zus bijzonder aangeslagen nadat broer bij haar thuis moord bekent op minnares: “Stefaan doet normaal zelfs geen vlieg kwaad”

BerlareZaterdagavond reed Stefaan D. in paniek naar zijn zus Kelly, nadat hij zijn minnares had neergeschoten in zijn wagen langs een veldweg aan de E17 in Overmere. Bevend kwam hij bij haar aan, biechtte de moord op en zei dat het lichaam nog in de wagen zat. “Uit schrik durfde ik helemaal niet te gaan kijken, maar ik belde meteen naar de politie”, vertelt Kelly nu.