Zintuigenwandeling op 11 december

Berlare Gemeente plant 1.500 bomen aan ‘Konijnen­berg’: “Tegen 2030 een boom per inwoner in onze gemeente”

Aan de Haagstraat ter hoogte van de Konijnenberg in Berlare is de gemeente vandaag begonnen met het aanplanten van 1.500 nieuwe bomen op een stuk grond dat eigendom is van hun. De gemeente investeert de laatste jaren meer in bossen met ook het geboorte bos in Overmere en het raapbos aan het Slot in Berlare. “We tekenden ook in op het bomencharter waarmee we tegen 2030 een boom willen voor elke inwoner", zegt schepen van milieu Marc Van Driessche.

17 november