Zeldzame witoogeend lokt heel wat vogelspotters naar Donkmeer

De vogel werd vorige week een eerste keer opgemerkt door vogelspotters, en ook afgelopen weekend werd de vogel nog waargenomen aan het Donkmeer in Berlare. De vogel is vrij zeldzaam geworden, en komt niet veel meer voor, zeker niet in deze regio. De laatste keer dat de vogel hier gezien werd in Berlare dateert intussen al van 2016. De vogel lokte toen heel wat vogelspotters.