Yves Poppe opnieuw verkozen als lokale voorzitter van CD&V

Met de herkiezing van Yves Poppe tot voorzitter van CD&V Berlare bevestigt de afdeling haar richting die ze sinds de verkiezingen 2018 is ingeslagen. CD&V was de enige partij die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen een beter resultaat behaalde in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. “Het doet me plezier ook de komende drie jaar het voorzitterschap te mogen opnemen”, zegt Yves Poppe. “Ik wil vooral inzetten op een kritische, maar constructieve oppositie die in partnerschap met de meerderheid zoekt naar de beste oplossingen voor de inwoners van Berlare, Overmere en Uitbergen. Daarnaast wil ik deze termijn gebruiken om verder in te zetten op vernieuwing en verjonging binnen de lokale afdeling zodat CD&V in 2024 met een nog sterkere ploeg naar de kiezer kan stappen. We willen het met CD&V nog beter doen in 2024 en het is onze ambitie om mee deel uit te maken van het bestuur.”