Workshop koken op het kampvuur

De workshop gaat door in een mooi stukje natuur in Berlare. Er zal een grote vuurschaal aanwezig zijn waarin je met ingrediënten uit verschillende landen kan koken. Zo ontdek je nieuwe smaken, kruiden en specialiteiten. Thee, koffie, water en vruchtensiroop zijn voorzien, maar een zakmes, beker, bestek, bord en gamel kan je best zelf meebrengen.

Heb jij er honger van gekregen? Schrijf je dan hier in. De workshop gaat door op zaterdag 11 maart van 14.30 tot 18.30 uur in het Tondelbos op Leopolddreef 60 in Berlare. Iedereen vanaf twaalf jaar is welkom om mee te doen. Deelnemen kost 50 euro per persoon. Voor meer informatie kan je hier terecht.