Woonzorgcentrum Kruyenberg opende deuren naar aanleiding van Dag van de Zorg

In het WZC Kruyenberg waren er interactieve infostanden te bezoeken en kon je ervaren hoe het eraan toe gaat in het woonzorgcentrum. Twee jaar lang was er niets van activiteiten mogelijk, maar nu was het een unieke kans om het woonzorgcentrum te leren kennen. Kruyenberg in Berlare gaf het woord aan de bewoners en de personeelsleden om te vertellen over het dagdagelijkse leven. Op deze manier en via interactieve infostanden werden alle vragen beantwoordt over het verblijven in een woonzorgcentrum. Ook eventuele vooroordelen worden weerlegd. Zo is het geen kommer en kwel, maar wordt er veel gelachen en zijn bewoners opvallend actief. Geen enkel onderwerp werd uit de weg gegaan.