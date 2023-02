Winkeldieven krijgen jaar cel: “Om kinderen eten te geven”

Laarne Open Vld presen­teert zich als Team Burgemees­ter naar de kiezer in 2024: “We willen niet dat onze lokale boodschap onderge­sneeuwd raakt in de nationale campagnes”

Open Vld, sinds jaren de leidende partij in Laarne, trekt met burgemeester Andy De Cock als Team Burgemeester naar de kiezer in 2024. Vooraf zijn er ook een aantal ontmoetingen in de verschillende wijken van Laarne en Kalken. “We overstijgen de partijpolitiek”, zegt burgemeester Andy. Wij gingen luisteren naar de plannen, beweegredenen en ambities.

30 januari