Willy En Martha vieren gouden jubileum met familie

BerlareWilly Vertongen en Martha Van Houteghem uit Berlare vierden tijdens het paasweekend hun vijftigste huwelijksverjaardag samen. Het koppel vierde dit in Lokeren in de feestzaal, in het bijzijn van hun familie. Ook iemand van de gemeente kwam langs om hen te feliciteren.