Willy en Denise vieren gouden huwelijksjubileum

Wielrennen Thibau Verhof­stadt tweede in Wingene Koers: “Geen schande om sprint van Jarne Van de Paar te verliezen”

Net geen hattrick voor Thibau Verhofstadt (24) in Wingene. Hij won vorig jaar Wingene Koers, was begin juli van dit jaar de beste in Dwars door Wingene, maar botste woensdag in Wingene Koers in een massaspurt op Jarne Van de Paar.

8 september