Wilfried (67) werkte 15 jaar lang aan oude schrijnwerkerswoning: “Gebruikte alleen tweedehandsmaterialen”

UitbergenWilfried Campe (67) heeft na 15 jaar eindelijk zijn aangekochte woning in de Moleneindestraat in Uitbergen afgewerkt. De zelfstandige bakker die nu met pensioen is had altijd zo een project in gedachten om uit te voeren. “Al 30 jaar lang verzamelde ik allemaal tweedehandsmaterialen, om ooit een oude woning volledig te kunnen renoveren", vertelt Wilfried.

De woning in de Moleneindestraat in Uitbergen was ooit een oude schrijnwerkerswoning die behoorde tot de familie de Cock, maar toen Wilfried het pand vijftien jaar geleden kocht besloot hij het volledig te verbouwen en te vernieuwen. Niet met nieuwe materialen, maar wel met materialen die hij door de jaren heen al had verzameld voor ooit zo een project uit te voeren. “Ik ben 35 jaar geleden begonnen met verschillende bouwmaterialen te verzamelen en bij te houden omdat ik wist dat ze ooit nog van pas zouden komen", zegt Wilfried. “Vroeger was dit natuurlijk makkelijker dan vandaag, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.”

Met veel goede moed begon hij samen met een van zijn kinderen de aangekochte woning in Uitbergen te verbouwen. De man was een zelfstandige bakker en werkte dus maar een keer per week in het huis. “Op de sluitingsdag ging ik steevast naar Uitbergen om er te werken in de woning zodat ze ooit eens zou klaar geraken”, lacht de man. Alle bouwmaterialen zijn dus zelf bijgehouden, behalve de garagepoort. “Die moest aangekocht worden omdat het een zeer specifieke maat was en ik dit nergens kon vinden", klinkt het.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Wilfried kocht deze oude schrijnwerkerswoning vijftien jaar geleden omdat de prijs toen erg voordelig was. “De oudste funderingen van dit pand zijn driehonderd jaar oud, dus het is een woning met een grote geschiedenis. Ik heb er dan ook volledig mijn ding mee kunnen doen en enkele ‘speciallekes’ kunnen aan toevoegen.” Zo is de binnenkant van de woning volledig geplakt met een speciaal oud product uit Duitsland dat bedrijven voor de man specifiek hebben aangekocht.

Tijdens de vijftien jaar dat Wilfried er aan gewerkt heeft zijn er ook wel wat dingen fout gelopen. “Omdat ik alles zelf wilde doen verliep het niet altijd van een leien dakje, sommige dingen mislukten en moesten weer afgebroken worden, maar ik begon dan volledig opnieuw tot het lukte", klinkt het. Intussen is de man twee maanden met pensioen en is de woning ook volledig klaar om er in te gaan wonen. “De laatste hand wordt nu gelegd en dan kan ik hier genieten van mijn pensioen. Ik ben bijzonder trots op wat ik hier verwezenlijkt heb, voor mij is dit een droom", besluit de man.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.