Werken in de zone Dorp-Gaver vanaf 7 juni

Zele CD&V, Vooruit en Van Laere (onafhanke­lijk) vormen nieuwe bestuurs­meer­der­heid: Serdar Celik keert terug als schepen

Na de breuk tussen CD&V en Leefbaarder Zele over het cruciale dossier van de testfase van het nieuwe Zeelse circulatieplan is er een nieuwe coalitie. Zoals verwacht gaat CD&V in zee met Vooruit. Serdar Celik wordt opnieuw schepen. Ook Tamara Van Laere (ex-Leefbaarder Zele) blijft aan boord van de bestuursmeerderheid.

24 mei