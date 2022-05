Wegenwerken aan fietspad zullen voor verkeershinder zorgen

De werken lopen van de rotonde de Klappel in Berlare tot aan de rotonde met de Keltenlaan in Zele. De fietspaden zullen er een grondige vernieuwing krijgen en dit langs beide kanten. Verwacht wordt dat de werken ongeveer twee maanden zullen duren. De aannemer voert de werken afwisselend uit langs de linkerkant en de rechterkant van de weg.

Door de werken zullen fietsers tijdelijk over een fietspad in beide richtingen kunnen rijden. Het verkeer richting Zele kan langs de werfzone rijden tijdens de werken. Het verkeer richting Berlare zal wel een omleiding moeten volgen via de Heikant, Bookhamersstraat, Kromme Heistraat en de Heikantstraat. De volledige omleiding zal ingericht worden als enkele richting. Alle info over de werken kan je lezen op de website van de gemeente.