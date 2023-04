WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Berlare

Boeren­krijg­co­mité Overmere brengt Boeren­krijg­bier op de markt naar aanleiding van 225ste verjaardag

De Heemkundige Kring in Overmere heeft recent hun jaarlijkse ledenfeest georganiseerd in Overmere. Centraal dit jaar staat vooral de herdenking van de Boerenkrijg, die 225 jaar geleden plaatsvond. Naar aanleiding van deze verjaardag kwam het Boerenkrijgcomité met een eigen bier op de markt. “Het is een unieke Tripel die we hebben laten maken", zegt Francky Verhofstadt.