WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Berlare

Leerlingen lagere school leren meer bij over Grutto, weidevogel die ook in Berlare aanwezig is

Een 200-tal leerlingen hebben donderdagochtend een filmvoorstelling van de Grutto, een weidevogel, bekeken in CC Stroming in Berlare. De vogel is erg zeldzaam geworden, maar heeft in de graslanden van Berlare nog een plek gevonden om te broeden. “Het is een zeer bijzondere vogel die ook hier in onze regio verblijft", zegt Michael Crapoen van VZW Durme.