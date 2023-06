WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Berlare vanochtend

Woning tijdelijk onbewoon­baar nadat achterbouw vuur vat: bewoonster in shock

In de Burgemeester Van Ackerwijk in Zele is donderdagnamiddag een brand uitgebroken aan de achterkant van een woning. Twee gasflessen en een mazoutketel hadden er vuur gevat, waardoor de vlammen metershoog kwamen. De brandweer slaagde erin overslag te vermijden en de schade te beperken.