WEER. Kans op lichte regen en bewolking in Berlare vanochtend

Soap rond windturbi­ne in Moerzeke nog niet afgelopen: “Aanvraag werd opnieuw ingetrok­ken enkele dagen voor ongunstig advies ”

De soap rond het al dan niet bouwen van een windturbine in de Pachtgoedstraat in Moerzeke is nog niet ten einde. Heel wat bewoners verzetten zich tegen de bouw van de turbine om verschillende redenen. In februari diende Ampère en Ecopower voor de tweede keer een aanvraag in, maar deze zou volgens het protest van de bewoners opnieuw zijn ingetrokken. “Ze proberen ons te demotiveren, maar creëren een omgekeerd effect", klinkt het.