WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Berlare

CD&V Berlare trekt met nieuwe naam naar verkiezin­gen: “eigen verhaal brengen door te luisteren naar inwoners”

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog anderhalf jaar van ons verwijderd, maar CD&V Berlare start zijn campagne dit weekend deels al op. Ze doen dit door een naamsverandering bekend te maken aan hun achterban op hun jaarlijkse lentebarbecue. “Met ‘project 9290 #CD&V’ willen wij ons inzetten voor elke inwoner uit Berlare, Overmere en Uitbergen en zullen we ook langsgaan bij de mensen in de straat om echt te luisteren naar wat belangrijk is", zegt voorzitter Yves Poppe.