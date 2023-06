WEER. In Berlare heldere ochtend

Middel­eeuws kamperen aan het Kasteel van Laarne: “Genieten van een historisch banket”

Campo Laarne is het eerste interactief middeleeuws tentendorp in de Benelux waar je als gezin of als groep vrienden in je eigen bubbel heel de zomer lang kan kennismaken met het leven van onze voorouders. Je logeert er in luxueuze tenten in de schaduw van het Kasteel.