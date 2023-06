WEER. In Berlare bewolkt weer vanochtend

Kop-staartbot­sing tussen twee voertuigen op N41

Op de N41 in Hamme is zondagochtend een aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, want er is geen kruispunt op de plaats van het ongeval. Er vielen geen gewonden, maar de voertuigen raakten wel aanzienlijk beschadigd.