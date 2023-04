WEER. In Berlare bewolking vanochtend

Landelijke Gilde Berlare organi­seert infoavond over Nationaal Park Scheldeval­lei

In verschillende steden en gemeenten wordt er momenteel gesproken over een groot nationaal park in de Scheldevallei, maar het park beroert ook de gemoederen, zo ook in Berlare. Om de mensen duidelijkheid te geven organiseert de landelijke gilde in Berlare nu een infoavond over deze materie.