WEER. Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Berlare vanochtend

Knooppunt Antwerpen-West op E17 heropent na vier jaar hard werken: “Het voelt als een kindje dat geboren wordt, maar wel eentje met zo’n 400 papa’s”

Staan we binnenkort minder lang in de file op de E17 richting Antwerpen? Op de Oosterweelwerf wordt alvast met spanning uitgekeken naar een historisch moment. In het weekend van 12 mei wordt namelijk het grootste deel van het nieuwe knooppunt Antwerpen-West in gebruik genomen. Een olifantendracht voor de honderden werknemers die hier vier jaar aan de slag waren. We gingen mee op pad met hoofdwerfleider Filip Rasschaert (44) voor de laatste controles.