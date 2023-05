WEER. Bewolkte ochtend in Berlare

Reuzenhap­pe­ning brengt massa volk op de been aan Donkmeer

Aan het Donkmeer en de festivalhal in België vond zondag het reuzenfestival plaats met maar liefst 50 reuzen. Alles stond er in het teken van de reuzen in en rond de festivalhal, met als spektakelstuk dat alle reuzen voorgesteld werden en mochten dansen voor het publiek dat massaal aanwezig was.