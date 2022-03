Website geeft Berlaarse kmo’s kans om zich kandidaat te stellen voor overheidsopdrachten

Uitbergen Ouders blijven teleurge­steld achter nu overname De Kleine Schuit zo goed als rond is: “De gewone mens trekt aan het kortste eind”

De ouders van de kinderen die naar school gaan in de Kleine Schuit in Uitbergen reageren bijzonder teleurgesteld nu de overname zo goed als in kannen en kruiken is. Zij blijven nog steeds ongerust over wat de overname met zich mee zal brengen. “Alles is in een recordtempo gegaan, en daar stellen wij ons vragen bij", klinkt het.

25 februari