Wapens in auto, bedreigingen aan ex en weerspannigheid brengen man voor rechter: “In paniek was vrouw met dochtertje gevlucht voor agressie”

Uitbergen Gemeente verkoopt school aan gemeen­schaps­on­der­wijs en hakt definitief knoop door over De Kleine schuit

De kogel is door de kerk, het gemeentebestuur van Berlare besliste op de laatste gemeenteraad om de gemeenteschool De Kleine Schuit over te laten aan het gemeenschapsonderwijs. De overname deed al heel wat stof opwaaien in Uitbergen de afgelopen maanden, en bij de ouders en leerkrachten was de vrees groot dat de school zijn eigenheid zou verliezen. “Maar we hebben garanties gekregen”, zegt schepen Urbain Van Boven (N-VA).

23 februari