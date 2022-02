Wandelaar vindt jonge vrouw in gracht, parket start onderzoek naar overlijden

Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Berlare/Hamme/Zele Omikron doet ook coronacij­fers in regio Dendermon­de fors stijgen: meer dan 1.500 nieuwe besmettin­gen in één week

Omikron doet ook de besmettingscijfers in de regio Dendermonde pieken. De incidentiewaarden, dat is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, zijn in Dendermonde, Hamme, Berlare, Zele, Buggenhout en Lebbeke, nog nooit zo hoog geweest. De voorbije zeven dagen kwamen er in deze regio 1.674 nieuwe besmettingen bij.

10 januari