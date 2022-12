VZW Hap schenkt gratis cadeaus aan gezinnen die het moeilijk hebben

Zele Rhetorika en DenAppel houden benefiet tegen kansarmoe­de: “Nooit meer Zinken’

In PiusX in de Rotstraat vindt op zaterdag 17 en zondag 18 december een benefiet plaats tegen kansarmoede in Zele. De organisatie is in handen van Theater Rhetorika Zele en DenAppel.

12 december